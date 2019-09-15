В Якутии потеряли вертолет

В воскресенье, 15 сентября, в Главное управление МЧС РФ по Якутии поступило сообщение о пропаже вертолета "Eurocopter" добывающего предприятия в Оймяконском улусе. Сейчас на поиски привлечены вертолеты частных компаний.

"В воскресенье в ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что пилот вертолета "Eurocopter", выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, не выходит на связь", - передаёт РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района – озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки рыбы. Известно, что на борту находятся три человека - пилот и два пассажира. Отмечается, что аварийный маяк ещё не срабатывал.

"... вертолет вылетел с участка 13 сентября и на следующий день должен был прилететь в райцентр – поселок Усть-Нера. На борту находились пилот и двое работников артели", - сообщили в администрации Оймяконского района.