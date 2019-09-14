В Московский области женщина в ходе застолья ранила сожителя ножом

В подмосковном Серпухове женщина в процессе совместного застолья ударила ножом в грудь своего сожителя. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что 12 сентября в 23:36 из квартиры дома на улице Народного Ополчения бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки был госпитализирован мужчина 1971 года рождения.

Он был доставлен доставлен в больницу им. Семашко. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". С дамы, подозреваемой в нанесении ранений, взята подписка о невыезде.

Первоначально за совершенное преступление сожительницу - женщину 1979 года рождения - доставили в МУ МВД. Было установлено, что преступление совершено во время совместного распития алкоголя, в ссоре.