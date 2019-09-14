В Крыму на трех человек напали волки

В субботу, 14 сентября, в Крыму зафиксировали два случая нападения волков на людей. Пострадавших госпитализировали в медучреждения республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

"Случаи нападения хищника были зафиксированы в районе села Привольное и села Перевальное Симферопольского района", - приводятся в сообщении слова главы управления МЧС РФ по Республике Крым Сергея Шахова.

Напомним, начиная с 2000-х на территории полуострова Крым был зафиксирован лишь один случай нападения волков на людей. Он произошел в 2007 году в Первомайском районе, когда хищник пытался пробраться на ферму.