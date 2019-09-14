В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в столб

В субботу, 14 сентября, в Чебоксарах маршрутка с пассажирами в салоне врезалась в столб у дороги. Соответствующую информацию ранее сегодня распространили сотрудники пресс-службы МВД по Чувашии.

В маршрутном такси в момент инцидента находились трое взрослых граждан. После ДТП две женщины с ушибами обратились в больницу за медицинской помощью, передает ТАСС.

Установлено, что авария случилась сегодня днем на улице Константина Иванова. Согласно предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, однако точные причины происшествия в настоящий момент устанавливают специалисты.