В лесах Иркутской области в 2019 году потерялись больше 50 человек

В лесах Иркутской области в 2019 году пропали больше 50 человек. С начала августа этого года эта цифра превысила 30. Большую часть пропавших нашли живыми. Однако некоторых найти так и не смогли. Об этом сообщила представитель управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области Елена Кузнецова.

Отмечается, что в прошлом году пропали 40 человек, из них пятеро не найдены до сих пор. Люди теряются, начиная с мая, потому что наступает сезон черемши, и до октября (пока ещё не отошла шишка). Об этом сообщает пишет Телеинформ. "Главная ошибка потерявшихся в том, что они начинают идти. Теряются люди недалеко от места входа в лес, а вот потом уходят далеко", - отметила Елена Кузнецова.