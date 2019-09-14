Днем в субботу стало известно, что торговый центр "Черемушки" на юго-западе Москвы был экстренно эвакуирован из-за сообщения о минировании находящегося в нем отделения банка.

Источник в экстренных службах столицы подтвердил, что ранее сегодня поступило сообщение о минировании отделения Сбербанка, расположенного на первом этаже торгового центра "Черемушки", передает 14 сентября ТАСС.

Правоохранительные органы в превентивных целях эвакуируют из здания всех людей. Специалисты тщательно осматривают помещения ТЦ. Устанавливается личность "осведомителя".

Как сообщили изданию "Аргументы недели" в пресс-службе банка, "в ходе проверки офиса никаких подозрительных предметов не обнаружено. В ближайшее время отделение банка продолжит свою работу в штатном режиме".