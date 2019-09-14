На дереве в Крыму нашли немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны
14 сентября 2019, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
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14 сентября 2019, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
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На дереве в Крыму нашли немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны
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