Тело подростка из Башкирии нашли у дома в Санкт-Петербурге

Во дворе жилого дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге было обнаружено тело подростка. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о 16-летнем мальчике из Башкирии.

Подросток лежал на газоне. На теле мальчика не было выявлено никаких внешних признаков насильственной смерти, сообщает сегодня АН "Оперативное прикрытие".

К настоящему моменту установлено, что подросток приехал в Санкт-Петербург из башкирского города Кумертау. Тело покойного было отправлено в морг. Точную причину смерти установят специалисты в рамках экспертизы.