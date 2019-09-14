В Иркутской области преступник ограбил на улице молодую женщину

Недавно в полицию поступило сообщение о дерзком преступлении, совершённом в отношении молодой женщины. 25-летняя жительница Падунского района Братска, гуляя во дворе своего дома на улице Мечтателей, подверглась нападению неизвестного мужчины.

Преступник вытащил из заднего кармана её брюк сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении. Девушка тут же обратилась в полицию. Вскоре был пойман 37-летний неоднократно судимый житель города, который в только апреле освободился после очередного срока за грабёж. Он признался в совершённом преступлении, сообщает Телеинформ.