От Комсомольска-на-Амуре отступает большая вода

У Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края снижается уровень воды в реке. Тенденция к снижению продолжается вторые сутки.

На сегодняшний день уровень воды у города Юности зафиксирован на отметке 821 сантиметр. Пик паводка достиг в минувший четверг – уровень воды составил 829 сантиметров. Отметим, что опасным считается отметка 650 см. Первое за полтора месяца снижение произошло в пятницу.

Сегодня на территории Хабаровского края подтопленными остаются 429 жилых домов. Вода проникла также в 1064 приусадебных участка. Сотрудники МЧС продолжают проводить действия по ликвидации последствий наводнения.

В регионе все еще сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.