Пожар в частном доме в Подмосковье унес жизни двух человек

В частном доме в подмосковном поселке Запрудня произошел пожар. Согласно последней информации пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, в результате случившегося погибли два человека.

Возгорание было зафиксировано в одном из частных домов. Пожарные, прибывшие на место, смотри оперативно ликвидировать пламя.

В настоящий момент на месте пожара работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Опрашиваются соседи и очевидцы. Как сообщает утром в субботу, 14 сентября, ТАСС, личности погибших пока не установлены.