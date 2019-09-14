При пожаре в квартире под Екатеринбургом погибли две маленькие девочки

В поселке Нейво-Рудянка в Свердловской области в ходе пожала в двухэтажном жилом доме погибли две маленькие девочки. Соответствующую информацию предоставило сегодня утром региональное управление МЧС.

Возгорание распространилось на площади 5 квадратных метров. Согласно последним данным, сгорели личные вещи в квартире на первом этаже. На место случившегося прибыли пожарные, которые вынесли из помещения двух детей – девочек 2016 и 2017 годов рождения. Спасти их жизни не удалось.

В общей сложности из дома были эвакуированы 6 человек, среди которых мать погибших детей. Женщина сейчас находится в больнице, передает "Росбалт".