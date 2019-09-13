В Москве трехлетний ребенок выжил после падения из окна 11 этажа

Вечером в пятницу, 13 сентября, стало известно, что в Москве трехлетний ребенок случайно сорвался и выпал из окна 11-го этажа жилого дома. Согласно последней информации источников, малыш выжил.

Известно, что мальчик выжил. К настоящему моменту он доставлен в больницу. Информации о состоянии пострадавшего пока не поступало.