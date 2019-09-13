Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом

Под Калининградом водитель электромобиля не справился с управлением и упал с набережной на пляж. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники пресс-службы регионального УМВД.

Согласно последним данным, в ходе ДТП пострадали водитель и два его пассажира. Уточняется, что инцидент произошел в Зеленоградске. Водитель утратил управление над транспортным средством из-за сильного ветра, вследствие чего электромобиль рухнул с променада на пляж.

Уточняется, что один из пострадавших был госпитализирован, его состояние оценивается медиками как тяжелое, сообщает в пятницу ТАСС.