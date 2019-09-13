В центре Москвы спасли женщину, тонувшую в реке

Днем в пятницу, 13 сентября, из реки в центре Москвы вытащили тонувшую полуобнаженную женщину. Инцидент, согласно последним данным, произошел в районе Пречистенской набережной в Хамовниках.

Источник в экстренных службах уточнил, что ранее в МЧС поступил сигнал о падении человека в реку. Спасатели прибыли на место случившегося и увидели в воде гражданку.

Женщину достали из воды и передали врачам "скорой помощи" для осмотра, передает Агентство городских новостей "Москва". В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Пока не сообщается, как именно гражданка попала в воду.