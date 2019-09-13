ДТП в Крыму унесло жизни трех человек

В пятницу, 13 сентября, три человека погибли в результате столкновения двух легковых машин на трассе Евпатория - Мирный в Крыму. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе МВД по республике.

В ведомстве уточнили, что количество пострадавших уточняется. Специалисты в настоящий момент выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму, столкновение автомобилей произошло сегодня около 12.46 у поворота на село Ромашкино. К месту происшествия незамедлительно были направлены службы экстренного реагирования. В ликвидации последствий аварии принимают участие 13 человек и пять единиц техники.