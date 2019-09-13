Днем в пятницу, 13 сентября, стало известно, что сотрудники экстренных служб Москвы проверяют поступившие ранее анонимные сообщения о "минировании" сразу трех станций столичного метрополитена.

Представитель экстренных служб столицы уточнил, что была получена информация о том, что на станциях "Киевская", "Алтуфьево" и "Новые Черемушки" якобы находятся взрывные устройства. Специалисты проверяют эти данные и тщательно осматривают платформы.