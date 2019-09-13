Мошенники сожгли муляж дома ради 8 млн рублей, но деньги забирать не стали

В Ленинградской области полицейские задержали четверых местных жителей, которые обманом хотели получить от страховой фирмы 8 миллионов рублей. Отмечается, что правонарушители заранее проработали специальную схему.

Согласно источнику в правоохранительных органах, задержаны: 25-летняя уроженка Донецкой области Рада Романова, 35-летняя Людмила Мозгина и 29-летняя Светлана Белова из Ленинградской области и 32-летний житель Петербурга Егор Подколзин, сообщает "Интерфакс".

В ведомстве уточняется, что фигуранты приобрели на имя Мозгиной земельный участок в СНТ "Азимут" в Тосненском районе. После чего Подколзин организовал постройку дома из фанеры, а Мозгина застраховала его.

"В марте 2017 года Подколзин, Романова и Белова осуществили умышленный поджог дома с последующим получением соответствующих документов, подтверждающих наступление страхового случая в результате пожара с полным уничтожением жилого дома", - говорится в сообщении.

Однако по неизвестным причинам деньги получены не были.

В отношении задержанных приняты меры пресечения.