Хабаровский сержант заминировал штаб самодельной бомбой

В Хабаровске военнослужащий предстал перед судом за ложное сообщение о якобы готовящемся теракте. Сержант хабаровского гарнизона подложил в штаб муляж бомбы.

Осужденный самостоятельно изготовил недействующий макет взрывного устройства и установил его возле штаба воинской части. После этого он позвонил на пульт оперативного дежурного и рассказал о заложенной бомбе.

В УФСБ по Восточному военному округу сообщили, что действия сержанта дестабилизировали обстановку в гарнизоне – стали причиной отвлечения сил и средств правоохранительных органов и нанесения материального ущерба. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Теперь сержант-лжетеррорист должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Из рядов ВС РФ он уволен.