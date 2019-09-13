Аэропорт в Хабаровском крае затопило грунтовыми водами

Аэропорт «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края закрылся из-за паводка. Взлетно-посадочную полосу воздушной гавани затопили грунтовые воды.

В настоящее время работа аэропорта приостановлена. Он не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщили представители «Хурбы».

Так, на сегодняшний день отменены все рейсы в краевую столицу, Николаевск-на-Амуре, а также поселок Херпучи и Южно-Сахалинск. В сахалинском аэропорту «Хомутово» рассказали, что вылеты из комсомольского аэропорта перенесены на 16 сентября, однако в самой «Хурбе» не дают информацию о том, когда аэропорт снова приступит к полноценной работе.

Из-за паводка не смогли отправиться своими рейсами более сотни пассажиров. Тем временем, проходящий в городе пик паводка, находится на стадии завершения. За последние сутки уровень воды снизился на 4 сантиметра и составил 825 см.