Две пассажирки выпали из автобуса на ходу в Казани

В четверг, 12 сентября, в Казани на остановке "Файзи" на проспекте Победы из автобуса маршрута №33 на ходу выпали женщина и маленький ребёнок. Отмечается, что водитель не стал закрывать двери во время движения.

Согласно источнику, шестилетняя девочка и 40-летняя женщина получили травмы. Врачи диагностировали ребёнку перелом костей левой руки, а женщине рану затылка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД ИА "ТИ".

Известно, что на момент аварии в салоне транспортного средства находились 15 человек.

По факту происшествия была проведена служебная проверка, водителя отстранили от работы. Пострадавшим будет оказана любая необходимая помощь.