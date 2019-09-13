Жительница Севастополя умерла из-за отключения света

В Севастополе в палате интенсивной терапии умерла женщина, которая перенесла инсульт. Причиной её гибели стало отключение электроснабжения.



Об этом "Аргументам недели в Крыму" рассказал глава департамента здравоохранения города Сергей ШЕХОВЦЕВ. По его словам, о трагедии врио губернатора Михаилу РАЗВОЖАЕВУ сообщил местный житель. Севастополец отметил, что его мать перевели из основного корпуса больницы в филиал, в котором шёл капитальный ремонт, якобы из-за отсутствия свободных мест, хотя в действительности это было не так.



В ремонтируемом здании произошло отключение света, в результате которого женщина умерла. Отметим, что в то время, когда РАЗВОЖАЕВ находился в филиале, света в нём также не было, передаёт ТАСС.



ШЕХОВЦЕВ пообещал разобраться с этой ситуацией. Глава департамента здравоохранения не исключил, что перебои с электричеством действительно были, но подчеркнул, что все медицинские учреждения Севастополя обеспечены резервными источниками питания, от которых, как правило, запитываются операционные и палаты реанимации. Но в том филиале больницы, в котором произошла трагедия, подобных приборов нет.



