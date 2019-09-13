Видео обрушившегося моста, перекрывшего движение на трассе в Подмосковье

В Сети появилось видео с места обрушения надземного перехода в Подмосковье недалеко от города Селятино. Грузовик с цистерной задел конструкцию, когда проезжал мимо минувшей ночью.

В Подмосковье грузовик снес надземный переход

На кадрах видно, как под рухнувшем надземных переходом стоит тягач с цистерной и полночью перегородил проезжую часть.

Сейчас на месте работают сотрудники специальных служб и правоохранительных органов. Прибыла спецтехника, при помощи которой уже начали разбирать обломки перехода, сообщает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал. Движение на трассе А-107 (Московское малое кольцо) перекрыто в обе стороны.