Неизвестный мужчина поджег детский аттракцион в Кемерово

Стало известно, что детский аттракцион в парке города Кемерово поджёг неизвестный мужчина. Спасателям было сообщено о пожаре в 19.59 по местному времени.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как к детскому игровому лабиринту в парке имени Веры Волошиной подошёл неизвестный. Мужчина осмотрелся, после чего достал спички и поджёг аттракцион. Пламя вскоре потухло, после чего мужчина совершил вторую попытку, обернувшуюся успехом, передаёт РенТВ.

Для тушения огня было задействовано пять единиц спецтехники и семь человек. В результате пожара никто не пострадал.