Неизвестный мужчина поджег детский аттракцион в Кемерово
13 сентября 2019, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что детский аттракцион в парке города Кемерово поджёг неизвестный мужчина. Спасателям было сообщено о пожаре в 19.59 по местному времени.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как к детскому игровому лабиринту в парке имени Веры Волошиной подошёл неизвестный. Мужчина осмотрелся, после чего достал спички и поджёг аттракцион. Пламя вскоре потухло, после чего мужчина совершил вторую попытку, обернувшуюся успехом, передаёт РенТВ.
Для тушения огня было задействовано пять единиц спецтехники и семь человек. В результате пожара никто не пострадал.