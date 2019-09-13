В Подмосковье грузовик снес надземный переход

Минувшей ночью недалеко от Наро-Фоминска на третьем километре трассы А-107 (Московское малое кольцо) грузовой автомобиль врезался в надземный переход. Отмечается, что после инцидента трасса полностью перекрыта.

"В 01.40 фура врезалась в надземный пешеходный переход на третьем километре трассы А-107. Пострадавших нет. Фура зацепила конструкцию, и та упала. Трасса перекрыта в обе стороны", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Более подробная информации о произошедшем инциденте не уточняется. Проводится тщательная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причины происшествия.