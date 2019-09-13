В Подмосковье мужчина купил хлеб со странной начинкой

В подмосковном городе Чехове местный житель купил в магазине хлеб с сюрпризом внутри. Начинкой оказалась губка для мытья посуды, запеченная внутри батона.

Мужчина рассказал, что злосчастный батон купил на завтрак, однако поесть так и не удалось. После обнаружения губки он отвёз хлеб обратно в магазин и написал жалобу на завод-производитель, передаёт «Подмосковье сегодня».

«Мы всегда тщательно контролируем весь процесс производства мучной продукции и хотим, чтобы люди были довольны тем, что мы делаем. По факту обнаружения губки в хлебе, произведенном нашей фирмой, будем проводить служебную проверку», - прокомментировали инцидент на заводе.