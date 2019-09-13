В Белоруссии двухлетний ребёнок случайно задушил мать

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк сообщил, что в деревне Старое Село двухлетняя девочка случайно задушила мать в машине. Супруг погибшей нашёл её без сознания.

Отмечается, что инцидент произошёл 7 сентября.

Шея 20-летней девушки была зажата стеклоподъемником передней двери автомобиля. Супруг разбил стекло и вызвал "скорую". Мама девочки скончалась в реанимационном отделении брестской больницы, передаёт "Sputnik Беларусь".

"По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника", - уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия.