В Минпросвещения прокомментировали конфликт с прической школьника

В Минпросвещения России отреагировали на сообщение о конфликте в школе города Сосновоборска Красноярского края, где ученику 4 класса директор пригрозил переводом на домашнее обучение из-за причёски. Администрации учебного учреждения посчитала, что стрижка мальчика была популярной в фашисткой Германии.

Следком проверит школу после скандала с прической школьника

"Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, что закреплено действующими актами о соответствующих требованиях для всех регионов. Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что руководство школы не может ограничивать обучение, если ученик не придерживается делового стиля в одежде и во внешнем виде в целом.