В Тюменской области юноша убил своих бабушку и дедушку

Стало известно, об убийстве двух пожилых людей в Тюменской области собственным внуком. По версии следствия, инцидент произошёл в среду ночью в деревне Вармахли Тобольского района.

В Тюменской области в лесу спустя трое суток обнаружили тело мужчины

Согласно источнику, 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения заявился в дом к спящим бабушке и дедушке. После чего между родственниками произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил пенсионеров кулаками и локтём несколько раз по голове, сообщает СК РФ.

В ведомстве уточнили, что от полученных травм пожилые люди скончались, однако внук ещё нанёс удар ножом в живот уже убитому дедушке.

"Злоумышленник был установлен и задержан ... в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в сообщении.

Молодому человеку может грозить пожизненное заключение.