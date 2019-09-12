В Тюменской области в лесу спустя трое суток обнаружили тело мужчины

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в среду, 11 сентября, в лесу недалеко от озера Кривое Уватского района Тюменской области обнаружено тело мужчины.

" ... обнаружено тело 55-летнего тоболяка с множественными рваными ранами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина отправился в лес собирать грибы и ягоды. Там он проживал в охотничьем домике. Уточняется, что 9 сентября погибший престал отвечать на телефонные звонки и был объявлен в розыск. Возможно, мужчина подвергся нападению медведя.