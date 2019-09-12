В Тюменской области в лесу спустя трое суток обнаружили тело мужчины
12 сентября 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в среду, 11 сентября, в лесу недалеко от озера Кривое Уватского района Тюменской области обнаружено тело мужчины.
" ... обнаружено тело 55-летнего тоболяка с множественными рваными ранами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина отправился в лес собирать грибы и ягоды. Там он проживал в охотничьем домике. Уточняется, что 9 сентября погибший престал отвечать на телефонные звонки и был объявлен в розыск. Возможно, мужчина подвергся нападению медведя.