Сто человек тушили крупный пожар на Южном берегу Крыма

Минувшей ночью в районе поселка Гаспра на Южном берегу Крыма загорелась сухая растительность и лесная подстилка. Пожар распространился на площадь в 2,4 гектара, пишет издание «Аргументы недели – Крым».

Согласно данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в час ночи на территории Алупкинского участкового лесничества. Локализовать пожар удалось к 8.40. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации последствий инцидента были задействованы в общей сложности 107 человек и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Калининграде мужчина погиб в результате поджога биотуалета. Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело.