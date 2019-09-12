В четверг, 12 сентября, на серой ветке столичного метрополитена произошло ЧП. Отмечается, что утром около 7.15 мужчина упал под прибывающий поезд на станции "Алтуфьево".

СК: смерть студента на красной ветке столичного метро связана с доведением до самоубийства

Согласно источнику, при падении мужчина смог правильно сгруппироваться и выжил. Пострадавший оказался в спасательном желобе между рельсов. Поезд просто накрыл мужчину сверху, передаёт АГН "Москва".

Известно, что мужчину изъяли из-под транспортного средства и помогли подняться на платформу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту происшествия проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств и причины инцидента.