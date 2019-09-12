СК: смерть студента на красной ветке столичного метро связана с доведением до самоубийства
12 сентября 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
После гибели 17-летнего студента под колёсами поезда на Сокольнической линии Московского метрополитена в среду, 11 сентября, возбудили уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". Инцидент произошёл на станции метро "Университет", сообщает КП.
Известно, что причиной данного поступка могли быть конфликтные отношения с однокурсниками, рассказали в СК РФ.
Молодой человек обучался на 1-ом курсе факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета. Его отцом является известный профессор, доктор медицинских наук и лауреат премии Правительства РФ в области образования Вячеслав Любовцев.
Отец и сын проживали в Звенигороде.