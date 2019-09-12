СК: смерть студента на красной ветке столичного метро связана с доведением до самоубийства

После гибели 17-летнего студента под колёсами поезда на Сокольнической линии Московского метрополитена в среду, 11 сентября, возбудили уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". Инцидент произошёл на станции метро "Университет", сообщает КП.

На "красной ветке" московского метро пассажир погиб после падения на рельсы

Известно, что причиной данного поступка могли быть конфликтные отношения с однокурсниками, рассказали в СК РФ.

Молодой человек обучался на 1-ом курсе факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета. Его отцом является известный профессор, доктор медицинских наук и лауреат премии Правительства РФ в области образования Вячеслав Любовцев.

Отец и сын проживали в Звенигороде.