В Подмосковье мужчина попал под электричку

Стало известно о двух мужчина, которые погибли под колёсами электрички в среду вечером на подмосковной станции Ленинская Павелецкого направления. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Елена Марковская рассказала, что два мужчины совершили попытку взобраться на платформу станции "Ленинская", но у них ничего не получилось. После чего оба попали под проходящий мимо электропоезд "Москва-Ожерелье", передаёт АГН "Москва".

"От полученных травм уроженец Московской области 1993 г. рождения скончался на месте происшествия, второй мужчина доставлен в медицинское учреждение", - уточнили в ведомстве.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.