На третьеклассников из Вологды на уроке напали крысы

В Вологде учеников начальной школы прямо во время урока покусали крысы. Об этом рассказали родители пострадавших детей. В школе, однако, уверяют, что ничего страшного не случилось, а на ребят набросились не крысы, а мыши.

Родители третьеклассников одной из вологодских школ рассказали, что на уроке в класс пробрались крысы, которые покусали детей. По словам обеспокоенных взрослых, врачи даже сделали ребятам прививки от бешенства. При этом отмечается, что официального подтверждения произошедшего нет, передаёт РенТВ.

В школе заявили, что «детей покусали вовсе не крысы, а мыши. Тем более, серьезных травм у школьников нет: несколько царапин и покраснение».