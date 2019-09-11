Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка. Инцидент произошёл год назад в Мурманске.

В столичном ресторане экс-чиновник отказался платить

Известно, что бывшая чиновница сбила мальчика во дворе дома, когда тот катался на велосипеде. В результате аварии ребёнок получил травмы: перелом челюсти и сотрясение мозга, но был признан виновным из-за того, что выехал со второстепенной дороги на главную, передаёт НТВ.

Дело тогда закрыли, однако через год женщина подала иск с требованием возместить ей материальный ущерб. Экс-чиновница хочет заделать несколько царапин на кузове и починить сломанное зеркало.

Родители считают, что ничего не должны после принесенного вреда их сыну. Тем более, что лечение ещё продолжается.