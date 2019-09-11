Видео: жители Иркутска рассказали о чёрной и рыжей воде из-под крана

Стало известно об инциденте, который произошёл в Иркутске в одном из жилых домов. Местные жители пожаловались на то, что у них из-под крана в квартире течёт чёрная вода.

Жители микрорайона Зеленый рассказали, что вода поменяла цвет после замены труб в домах. По их словам, холодная вода осталась прежней, а вот горячая сразу "окрасилась" в чёрный цвет. Представители дома добавили, что иногда она становится рыжего цвета, передаёт РЕН ТВ.

Они отметили, что ситуация не меняется в течение последнего месяца, никто не хочет обращать на неё внимание.

Телеканал опубликовал на своём сайте видео из ванной комнаты одной из квартир.