В Минобороны прокомментировали смерть российского военного в Армении

Командование Южного военного округа Минобороны РФ отреагировало на сообщение о гибели российского военнослужащего в армянском городе Гюмри. В ведомстве рассказали подробности смерти.

СК Армении: в Гюмри найдено тело российского военнослужащего

«Командование российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было", - передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Гюмри было найдено тело 23-летнего солдата 102-й российской базы с признаками насильственной смерти, в том числе с порезами.