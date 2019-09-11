В Минобороны прокомментировали смерть российского военного в Армении
11 сентября 2019, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
Командование Южного военного округа Минобороны РФ отреагировало на сообщение о гибели российского военнослужащего в армянском городе Гюмри. В ведомстве рассказали подробности смерти.
«Командование российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было", - передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Гюмри было найдено тело 23-летнего солдата 102-й российской базы с признаками насильственной смерти, в том числе с порезами.