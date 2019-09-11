Российский турист скончался на курорте в Болгарии

Российский турист утонул в море в районе болгарского курорта в городе Поморие на южном черноморском побережье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полицию Бургаса 11 сентября. Посол РФ рассказал, почему российские туристы все чаще гибнут в Турции

"Инцидент произошел 10 сентября на пляже, его причиной стало мертвое волнение. Аналогичное происшествие случилось также и на пляже курорта Обзор, где утонул гражданин Украины", - отмечается в сообщении.

"Тела погибших доставлены в морг Бургаса для проведения судмедэкспертизы", - заявили в правоохранительных службах. По данным спасателей, за лето 2019 года на болгарских курортах утонули более 30 человек.