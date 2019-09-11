Российский турист скончался на курорте в Болгарии
11 сентября 2019, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
Российский турист утонул в море в районе болгарского курорта в городе Поморие на южном черноморском побережье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полицию Бургаса 11 сентября.
"Инцидент произошел 10 сентября на пляже, его причиной стало мертвое волнение. Аналогичное происшествие случилось также и на пляже курорта Обзор, где утонул гражданин Украины", - отмечается в сообщении.
"Тела погибших доставлены в морг Бургаса для проведения судмедэкспертизы", - заявили в правоохранительных службах. По данным спасателей, за лето 2019 года на болгарских курортах утонули более 30 человек.