СК Армении: в Гюмри найдено тело российского военнослужащего

В пресс-службе Следственного комитета Армении сообщили, что в среду, 11 сентября, в городе Гюмри обнаружено тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы.

"Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри", - уточнили в пресс-службе ТАСС.

В ведомстве добавили, что на теле мужчины обнаружены следу насильственной смерти, в том числе порезы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело и проводятся оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

В одном из изданий назвали имя солдата - Александр Бабушкин. Есть информация, что мужчина почувствовал себя плохо из-за имевшегося арнее заболевания в компании сослуживца и позже скончался в машине скорой помощи, передаёт "Sputnik Армения".