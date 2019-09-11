В Москве тело младенца обнаружили в наполненной ванне

Стало известно, что на юге-востоке Москвы в квартире дома в Текстильщиках 11-месячный ребенок утонул в ванной во время купания. Отмечается, что инцидент произошёл во вторник, 10 сентября.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что в квартире обнаружено тело мальчика, который родился в октябре 2018 года. По словам матери, она оставила младенца в ванной комнате, а сама отравилась на кухню, передаёт АГН "Москва".

Полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности".