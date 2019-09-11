Видео: пенсионерки из Ленобласти пилят детские качели, мешавшие их соседке

Две пожилые женщины, проживающие в Волосовском районе Ленинградской области приняли решение помочь своей подруге избавиться от шума на детской площадке. Пенсионерки вооружились ножовками по дереву и металлу.

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как две 70-летние женщины пришли на площадку и начали распиливать качели. За происходящим наблюдают маленькие дети с родителями, которые просят не совершать правонарушение и написать заявление в полицию.

Конфликт начался с того, что 100-летняя бабушка пожаловалась на скрип детского аттракциона, который мешает ей спать.

Местные власти устанавливают сумму ущерба, который нанесли женщины и готовят обращение в правоохранительные органы, передаёт РЕН ТВ.