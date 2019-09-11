Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку после столкновения со стаей диких птиц

Пассажирский самолет Boeing-737 канадского лоукостера Swoop совершил вынужденную посадку в городе Эбботсфорд после столкновения с дикими гусями. Известно, что инцидент произошёл минувшей ночью.

Отмечается, что несколько птиц попали в двигатель лайнера.

Согласно источнику, происшествие произошло во время взлета из аэропорта Эбботсфорда, который расположен в 55 км к востоку от Ванкувера. Уточняется, что самолёт удачно приземлился через 10 минут после вылета. Все пассажиры были эвакуированы, а рейс задержан на некоторые время, передаёт телеканал "CBC".

На борту находились 176 человек, никто не пострадал.

Самолёт направлялся в канадский Эдмонт.