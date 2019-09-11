В Калининграде мужчина погиб из-за поджога биотуалета

Неизвестные злоумышленники подожгли биотуалет неподалеку от стройплощадки на улице Павлика Морозова в Калининграде. В результате пожара, согласно последней информации источников, погиб мужчина.

В следственном управлении СК РФ по Калининградской области отметили, что обстановка на месте происшествия говорила о насильственном характере смерти человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", передает ТАСС.

В настоящий момент на месте инцидента работают следователи, сотрудники полиции, судебно-медицинский эксперт и криминалисты. Личность погибшего устанавливается.