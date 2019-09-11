На Сокольнической линии Московского метрополитена в среду, 11 сентября, произошло ЧП с пассажиром. К настоящему момент движение на участке "красной ветки" столичной подземки введено в график.

Ранее сегодня сообщалось, что на Сокольнической линии метро не ходят поезда от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" по направлению в центр. Впоследствии выяснилось, что один из пассажиров по неустановленной причине упал на рельсы, передает РИА "Новости"

В настоящий момент поезда в московской подземке двигаются в штатном режиме. Уточняется, что пассажир скончался на месте.