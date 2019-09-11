Пассажирский автобус загорелся в Москве

Утром в среду, 11 сентября, стало известно, что в Москве загорелся автобус. Соответствующую информацию ранее предоставили сотрудники пресс-службы МЧС столицы.

Спасатели уточнили, что возгорание было зафиксировано у дома номер 20 на шоссе Энтузиастов. В момент инцидента в салоне автобуса не было людей.