"Нападение" на инкассаторов в Московской области оказалось учениями

В среду, 11 сентября, стало известно, что информация о нападении на инкассаторов и хищении у них денег в Московской области является ложной. Согласно последним данным, на самом деле это были учения.

В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области подтвердили, что сообщения о нападении на инкассаторов в Подмосковье, которые ранее появились в некоторых средствах массовой информации, не соответствуют действительности.