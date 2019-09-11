Двенадцать микроавтобусов дотла сгорели в Ленобласти

Утром в среду, 11 сентября, стало известно, что минувшей ночью в Кингисеппе сгорели двенадцать микроавтобусов. Об этом сегодня сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области.

Подчеркивается, что на месте пожара в Кингисеппе в ночь на среду работали сразу две дежурные смены пожарно-спасательных частей.