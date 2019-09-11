В Крыму ищут подростка, которого унесло в море

Спасатели Крыма ищут унесенного в море 15-летнего подростка. Соответствующую информацию в среду, 11 сентября, предоставили сотрудники ГУ МЧС по региону, отметив, что инцидент произошел в районе Керчи.

Очевидцы сообщили, что два брата в минувший вторник отдыхали на пляже пансионата "Прибой" в поселке Маяк. Один из них отправился купаться и начал тонуть. Его брат бросился на помощь. В результате выбраться из воды смог только один мальчик. Подростка 2004 года рождения ищут спасатели.