В Подмосковье автоледи выехала на тротуар и сбила двух детей

Утром в среду, 11 сентября, стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Подмосковье. Согласно последней информации осведомленных источников, машина сбила двух детей прямо на тротуаре.

Авария случилась в поселке Обухово Богородского городского округа у дома номер 2 на улице Московская. Женщина за рулем иномарки врезалась в ограждение на дороге, вследствие чего автомобиль вылетел на тротуар, где находились дети в возрасте 12-13 лет.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ГУ МВД России по Московской области, пострадавшие были госпитализированы. Данных об их состоянии пока не поступало.