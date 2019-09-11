В Подмосковье автоледи выехала на тротуар и сбила двух детей
11 сентября 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в среду, 11 сентября, стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Подмосковье. Согласно последней информации осведомленных источников, машина сбила двух детей прямо на тротуаре.
Авария случилась в поселке Обухово Богородского городского округа у дома номер 2 на улице Московская. Женщина за рулем иномарки врезалась в ограждение на дороге, вследствие чего автомобиль вылетел на тротуар, где находились дети в возрасте 12-13 лет.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ГУ МВД России по Московской области, пострадавшие были госпитализированы. Данных об их состоянии пока не поступало.